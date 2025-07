Ibovespa fecha acima de 141 mil pontos pela 1ª vez

- PETROBRAS PN cedeu 0,12%, acompanhando a fraqueza do petróleo no exterior, com o barril de Brent fechando o dia em baixa de 0,7%, a US$68,30. Ainda no setor, PETRORECONCAVO ON encerrou negociada em baixa de 0,14%, enquanto PRIO ON fechou estável e BRAVA ENERGIA ON ganhou 0,33%, com dados de produção também no radar.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,05%, em dia misto no setor, após desempenho mais robusto na véspera. BANCO DO BRASIL ON valorizou-se 0,58% e BTG PACTUAL UNIT subiu 0,33%, mas BRADESCO PN caiu 0,48%, e SANTANDER BRASIL UNIT terminou com variação negativa de 0,31%.

- ENGIE BRASIL ON recuou 5,16%, em dia de ajustes após seis altas seguidas, período em que acumulou uma valorização de mais de 14%. O índice do setor elétrico encerrou o dia com declínio de 0,76%.

- VIBRA ON subiu 2,68%, tendo como pano de fundo reportagem do Brazil Journal afirmando que a Inpasa está montando uma posição na companhia. Em nota, a Inpasa disse que se trata de investimento financeiro por meio de um fundo de investimento em ações ligado à família, com objetivo estritamente financeiro e sem relação com a operação da empresa.