Ibovespa titubeia após recordes e com feriado nos EUA

- VALE ON cedia 0,33%, apesar da alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,62%, a 732,5 iuanes (US$102,25) a tonelada.

- PETROBRAS PN perdia 0,34%, acompanhando o declínio do petróleo no exterior, com o barril de Brent cedendo 0,94% a US$68,15. Ainda no setor, PETRORECONCAVO ON era negociada em baixa de 0,95%.

- PRIO ON operava com queda de 0,28%, com agentes também analisando dados operacionais preliminares da companhia mostrando uma produção de 100,1 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) no segundo trimestre deste ano.

- BRAVA ENERGIA ON caía 0,17%, tendo também no radar números operacionais preliminares do segundo trimestre, quando a companhia registrou uma produção total bruta de 85.890 barris de óleo equivalente por dia (boed).

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,27%, em dia misto no setor. BANCO DO BRASIL ON ganhava 0,49%, mas BRADESCO PN caía 0,54%, e SANTANDER BRASIL UNIT tinha variação negativa de 0,75%.

- ENGIE BRASIL ON recuava 2,6%, em dia de ajustes após seis altas seguidas, período em que acumulou valorização de mais de 14%.