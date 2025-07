Minério de ferro tem novo ganho semanal com China sinalizando combate a guerras de preços

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro ampliaram ganhos nesta sexta-feira, registrando o segundo aumento em base semanal consecutivo, impulsionados pela melhora no sentimento do mercado depois que autoridades da China, principal mercado consumidor de minério, pediram medidas para conter a concorrência agressiva de preços.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,62%, a 732,5 iuanes (US$102,25) a tonelada. O contrato ganhou 3,08% esta semana.