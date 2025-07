Negociadores da UE falham em alcançar acordo sobre tarifas a poucos dias do prazo final de Trump, segundo fontes

A Comissão disse aos enviados da UE na tarde desta sexta-feira que acredita que os Estados Unidos estão dispostos a "pausar" as tarifas atuais em vigor para os parceiros com os quais chegaram a um acordo inicial, com possível alívio tarifário mais tarde.

Sem um acordo preliminar, as tarifas dos EUA sobre a maioria das importações aumentariam de seus atuais 10% para a taxa estabelecida por Trump em 2 de abril. No caso da UE, essa taxa seria de 20%.

Dois dos diplomatas da UE que falaram com a Reuters disseram que a Comissão parece estar pressionando mais pela primeira opção, para prorrogar a situação atual, e depois tentar negociar mais.

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, disse na quinta-feira que as negociações devem continuar no fim de semana.

Atualmente, a UE enfrenta tarifas de 50% sobre as exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos, tarifas de 25% sobre carros e peças automotivas e taxa de 10% sobre a maioria dos outros produtos.

A UE concordou com um pacote de 21 bilhões de euros de contramedidas, mas não as colocou em vigor. O bloco também está analisando um segundo pacote, originalmente previsto em 95 bilhões de euros. Esse valor foi reduzido para 72 bilhões de euros após o lobby de vários membros da UE, disseram dois dos diplomatas.