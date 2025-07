Nubank contrata ex-BC Otávio Damaso como consultor para assuntos regulatórios e de gestão de riscos

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank informou nesta sexta-feira que contratou o ex-diretor de regulação do Banco Central Otávio Ribeiro Damaso como consultor para assuntos regulatórios e de gestão de riscos da instituição, poucos dias após oficializar a entrada de Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC, como seu vice-chairman.

De acordo com o comunicado do Nubank, Damaso atuará como observador permanente do Comitê de Auditoria e Risco da Nu Holdings e do Comitê de Risco da Nu Brasil, além de aconselhar o grupo como consultor "em qualquer questão relacionada a ambientes de negócios ou de risco".

O Nubank anunciou em maio que convidara Campos Neto para assumir os cargos de vice-chairman, chefe global de políticas públicas e para se tornar membro não independente do conselho de administração. Sua entrada foi oficializada em 1º de julho, após encerrada a quarentena de seis meses exigida para que ex-diretores do BC possam exercer atividades profissionais na iniciativa privada.