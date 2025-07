Pesquisa da Febraban mostra leve melhora em previsão para crédito em 2025

Dados de crédito do Banco Central mostraram que, em maio, o crédito do sistema financeiro nacional mostrou crescimento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para a inadimplência, a pesquisa registrou aumento na estimativa para 5%, de 4,7% no levantamento anterior. Nos dados do BC de maio, a inadimplência no crédito livre ficou em 4,9%.

Para 2026, o prognóstico dos bancos para o aumento do crédito passou de 7,6% para 7,9%, com revisão positiva na carteira livre (de 7,1% para 7,5%) e na direcionada (de 8,5% para 8,7%). A inadimplência no próximo ano é estimada em 4,9%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)