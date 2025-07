Petróleo cai ligeiramente antes de aumento esperado da produção da Opep+

O Brent ficou cerca de 0,8% mais alto do que o fechamento da última sexta-feira e o WTI ficou cerca de 1,5% mais alto.

Oito países da Opep+ provavelmente farão outro aumento na produção de petróleo para agosto em uma reunião no sábado, em seu esforço para aumentar a participação no mercado. A reunião foi adiantada em um dia para sábado.

"Se o grupo decidir aumentar sua produção em mais 411.000 barris por dia (bpd) em agosto, como esperado, pelo quarto mês consecutivo, as estimativas do balanço de petróleo para o segundo semestre do ano serão reavaliadas e sugerirão um aumento acelerado das reservas globais de petróleo", disse o analista da PVM Tamas Varga.

"Parece haver alguma realização de lucros devido às preocupações de que a Opep aumentará a produção mais do que o esperado", disse Phil Flynn, analista sênior do grupo Price Futures.

Ele acrescentou que os investidores parecem estar no modo "esperar para ver", preparando-se para reagir ao movimento da Opep e, ao mesmo tempo, observando as implicações do pacote maciço de cortes de impostos e gastos do presidente dos EUA, Donald Trump, que deverá ser assinado como lei em uma cerimônia na Casa Branca na sexta-feira.

