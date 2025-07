Polícia Civil de SP prende suspeito de envolvimento em ataque cibernético à C&M Software

Na quinta, o BC informou que a suspensão cautelar das atividades da C&M Software foi substituída por uma suspensão parcial, em decisão tomada após a empresa adotar medidas para mitigar a possibilidade de ocorrência de novos incidentes.

De acordo com nota da Polícia Civil de São Paulo, em 30 de junho, após boletim de ocorrência, "foi instaurado o Inquérito Policial para apuração de um esquema de furto qualificado por meio eletrônico, através de operações fraudulentas via Pix, contra a empresa BMP Instituição de Pagamento S/A, resultando em um prejuízo no valor de aproximadamente R$541 milhões".

Na quinta, segundo a nota, policiais civis cumpriram mandado de prisão temporária e mandado de busca e apreensão no bairro City Jaraguá, em São Paulo. O operador de TI da empresa C&M "confessou ter sido aliciado por outros indivíduos e os auxiliou a ingressarem no sistema e realizarem as solicitações de transferências via Pix diretamente ao Banco Central", apontou a Polícia Civil.

A Polícia Civil explicou em entrevista coletiva nesta sexta que o homem preso contou que foi abordado ao sair de um bar perto de sua casa por pessoa que já sabia de seu trabalho, oferecendo R$5 mil para ele fornecer senha e login de acesso ao sistema da empresa. Depois, ele teria recebido mais R$10 mil.

Após a abordagem, o funcionário teria sido contactado por pessoas do esquema apenas por mensagens e ligações de aplicativo. Segundo a polícia, ele relatou achar que ao todo conversou com quatro pessoas diferentes e que elas não se identificaram por nomes.

Como medida de cunho reparatório, também foi deferido o bloqueio de R$270 milhões de uma conta utilizada para recepcionar os valores milionários desviados, segundo a nota.