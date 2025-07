Preços ao produtor do Brasil têm em maio maior queda em quase 2 anos

"O segundo é a nova queda do dólar frente ao real... o que também acaba reduzindo os custos em alguns setores e diminui, de forma direta, o preço daqueles produtos que são comercializados em dólar. Isso também ajuda a explicar os resultados negativos dos últimos meses”, completou.

Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 17 apresentaram queda de preços, com as maiores influências sendo exercidas por alimentos (-0,34 ponto percentual), refino de petróleo e biocombustíveis (-0,28 p.p.), outros produtos químicos (-0,26 p.p.) e metalurgia (-0,23 p.p.).

O setor de alimentos passou a cair 1,33% em maio depois de avançar 1,52% no mês anterior, "puxado para baixo por conta da redução dos preços de commodities como a cana de açúcar e a soja, ambas em período de safra, o que aumenta a oferta desses produtos", segundo Alvim.

Entre as grandes categorias econômicas, os preços de bens de capital recuaram 0,02%, bens intermediários tiveram queda de 2,37% e bens de consumo (BC) ficaram estáveis.

O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação.

(Por Camila Moreira)