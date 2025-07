Santander reduz projeções de inflação em 2025 e 2026 e prevê corte da Selic em janeiro

Para 2026, a expectativa é de que o IPCA atinja uma alta de 4,5% ao fim do ano, exatamente o teto da meta de inflação perseguida pelo BC, de uma previsão de avanço de 4,8% informada em maio.

O BC persegue uma meta de inflação com centro de 3% e margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

"O bom desempenho do BRL (real/dólar) tem gerado pressão baixista sobre a inflação, especialmente nos bens comercializáveis. Esse movimento ocorre apesar das incertezas no cenário global e das expectativas em torno da trajetória das variáveis fiscais", disseram os analistas do banco no documento.

Eles destacaram ainda que, no próximo ano, a redução da projeção para a alta dos preços se deu por conta de uma "menor inércia inflacionária" gerada pela mudança da expectativa para 2025.

Em relação à política monetária do Banco Central, o Santander projeta que a taxa de juros Selic, agora em 15% ao ano, será mantida no patamar atual até o fim do ano, com um corte de juros já em janeiro de 2026 e um afrouxamento até o nível de 13% ao fim do próximo ano.

No relatório de maio, o banco havia apenas sinalizado que via espaço para um corte da taxa básica de juros no primeiro trimestre do próximo ano.