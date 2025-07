Sem referência dos Treasuries, taxas dos DIs sobem após Moraes convocar audiência sobre IOF

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,31%, ante 13,265% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,36%, ante 13,327%.

O feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos manteve o mercado de Treasuries fechado, deixando as negociações ao redor do mundo sem sua principal referência.

Com a agenda também relativamente esvaziada no Brasil, investidores se voltaram para Brasília, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu liminarmente os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), bem como a decisão do Congresso Nacional na semana passada que sustou os efeitos dessas medidas do governo Lula.

Na prática, Moraes zerou a disputa via decretos e convocou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15 de julho, com representantes do governo, da Câmara, do Senado e da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão de Moraes ainda vai passar por um referendo dos demais ministros do STF.

Para Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, a notícia de uma reunião de conciliação por iniciativa do STF ajuda a melhorar o humor dos investidores, ainda que a paz entre governo e Congresso seja difícil de ser alcançada.

“Não vejo como solução, mas minimiza estragos. Se governo fosse para o tudo ou nada, a trajetória dos ativos poderia ficar turbulenta”, avaliou Spiess.