Trump vai sancionar lei de redução de impostos e gastos nesta sexta-feira

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar nesta sexta-feira o pacote de cortes de impostos e gastos em uma cerimônia na Casa Branca, um dia após a Câmara, controlada pelos republicanos, ter aprovado a legislação por uma margem estreita.

O projeto de lei financiará a repressão imigratória de Trump, tornará permanentes seus cortes de impostos de 2017 e deverá tirar milhões de norte-americanos do seguro saúde. Ele foi aprovado com 218 votos a 214 após um debate intenso no plenário da Câmara.

A previsão é que Trump assine o projeto de lei nesta sexta-feira, por volta das 18h (horário de Brasília), durante uma celebração na Casa Branca para o feriado do Dia da Independência, neste 4 de julho. A cerimônia deve incluir um sobrevoo de bombardeiros furtivos e caças que participaram dos recentes ataques norte-americanos a instalações nucleares no Irã.