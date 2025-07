Opep+ acelera aumento da produção de petróleo, adiciona 548.000 bpd em agosto

Por Alex Lawler e Maha El Dahan e Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

LONDRES (Reuters) - A Opep+ concordou neste sábado em aumentar a produção em 548.000 barris por dia em agosto, acelerando ainda mais os aumentos de produção em sua primeira reunião desde que os preços do petróleo subiram -- e depois recuaram -- após os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã.

O grupo, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, vem reduzindo a produção desde 2022 para apoiar o mercado. Mas reverteu o curso este ano para recuperar a participação no mercado e após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigir que o grupo bombeasse mais para ajudar a manter os preços da gasolina mais baixos.