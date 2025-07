China estuda protocolos para retomar compra de carne de frango do Brasil, diz Fávaro

A China, maior importador de carne de frango do Brasil, está "estudando os protocolos rapidamente" para suspender o embargo à importação do produto brasileiro, uma vez que o caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul já foi dado como encerrado, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, neste domingo.

Durante a cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, ele afirmou que o tema foi discutido em uma reunião do presidente Lula com um alto representante da China.

O país asiático mantém embargo ao frango do Brasil, maior exportador mundial do produto, desde um foco de gripe aviária em granja comercial em meados de maio.