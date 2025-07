EUA estão próximos de vários acordos comerciais, diz Bessent

Por Andrea Shalal e Nathan Layne

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão perto de fechar vários acordos comerciais antes do prazo de 9 de julho, quando as tarifas mais altas entrarão em vigor, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, no domingo, prevendo vários anúncios importantes nos próximos dias.

Bessent disse ao programa "State of the Union", da CNN, que o presidente Donald Trump também enviaria cartas a 100 países menores com os quais os EUA não têm muito comércio, notificando-os de que enfrentariam taxas tarifárias mais altas, definidas pela primeira vez em 2 de abril e depois suspensas até 9 de julho.