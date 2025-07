Ações da Tesla caem 7% em meio a preocupações sobre "America Party" de Musk

(Reuters) - As ações da Tesla caíram quase 7% nas negociações pré-mercado nesta segunda-feira, depois que os planos do presidente-executivo Elon Musk de lançar um novo partido político nos EUA reacenderam as preocupações dos investidores sobre seu comprometimento com o futuro da fabricante de veículos elétricos.

Musk, ex-diretor do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), apresentou o "America Party" no sábado, expressando seu descontentamento com o pacote de cortes de impostos e gastos, chamado "One Big, Beautiful Bill", do presidente Donald Trump.

A iniciativa de Musk marca uma nova escalada em sua rixa com Trump e vem logo após a Tesla registrar uma segunda queda consecutiva nas entregas de veículos, prejudicando ainda mais a confiança dos investidores nas ações, que perderam mais de 21% até agora neste ano.