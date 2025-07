Ações europeias sobem impulsionadas por papéis de tecnologia e bancos, com negociações comerciais dos EUA em foco

O apetite por risco global permaneceu volátil, já que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o país fará vários anúncios comerciais nas próximas 48 horas.

A União Europeia ainda pretende chegar a um acordo comercial até 9 de julho, depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Trump tiveram uma "boa conversa", disse um porta-voz da Comissão.

"Acordos comerciais levam anos para serem fechados... será surpreendente se eles conseguirem assinar rapidamente acordos duradouros e adequados", disse Andrew Lapping, diretor de investimentos da Ranmore Fund Management.

Trump disse no domingo que os EUA estão perto de finalizar vários acordos comerciais nos próximos dias e que notificará outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho. As novas taxas de importação, segundo ele, deverão entrar em vigor a partir de 1º de agosto, um adiamento de três semanas.

Nesta segunda-feira, as ações de tecnologia estiveram entre os maiores impulsos do STOXX 600, com a alemã SAP e a holandesa ASML, fabricante de equipamentos de semicondutores, em alta de cerca de 2% cada.

O setor de bancos da zona do euro avançou 1,6%, com o francês Société Générale saltando 2,8%, atingindo seu nível mais alto desde 2017 mais cedo.