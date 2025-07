Aumentam pedidos para que setor doméstico da China seja o maior motor econômico

As propostas para o 15º plano são, em grande parte, as mesmas que Pequim havia prometido anteriormente, disseram os assessores.

Entre elas estão o reforço do bem-estar social, a flexibilização de um sistema interno de passaportes responsabilizado pela profunda desigualdade urbano-rural, e outras medidas - inclusive mudanças tributárias - para redistribuir a renda para aqueles que têm menos e são mais propensos a gastá-la.

As novas propostas incluem o uso de ativos estatais para sustentar os fundos de pensão e apoiar o mercado de ações e o setor imobiliário atingido pela crise para aumentar os ganhos de investimento das famílias.

"Temos que aumentar a renda das famílias, temos que aumentar as transferências para os grupos de baixa renda, mas temos visto cortes nos salários", disse um segundo consultor.

Ele acrescentou que a demanda das famílias assumiu uma importância cada vez maior no próximo plano quinquenal, com as discussões se concentrando na definição de uma meta de consumo específica para a China.

Yang Weimin, vice-presidente do think-tank China Centre for International Economic Exchanges, disse no mês passado que a China deveria aumentar o consumo das famílias para mais de 50% do PIB até 2035.