Braskem afirma que Novonor e Tanure pediram autorização ao Cade para transação envolvendo controle da empresa

(Reuters) - A Braskem informou nesta segunda-feira que a acionista controladora Novonor comunicou à empresa que a NSP Investimentos e o fundo de investimento Petroquímica Verde pediram autorização ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para uma potencial transação envolvendo as ações da Novonor na petroquímica.

A NSP é a holding da Novonor, antiga Odebrecht, que detém a participação na Braskem, e a Petroquímica Verde é um fundo de investimento detido pelo empresário Nelson Tanure.

Em maio, a petroquímica informou que a Novonor recebera proposta não vinculante do fundo detido por Tanure para a aquisição do controle da Braskem. A Novonor tem 50,1% do capital votante da petroquímica.