Casa Branca diz que outros 12 países receberão cartas sobre comércio

WASHINGTON (Reuters) - Doze outros países receberão cartas sobre comércio que serão publicadas na plataforma Truth Social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres nesta segunda-feira.

Leavitt disse que Trump também assinará uma decreto ainda nesta segunda adiando formalmente o prazo para as tarifas de 9 de julho para 1º de agosto.

Trump disse que os EUA vão impor uma tarifa de 25% sobre as importações do Japão e da Coreia do Sul a partir de 1º de agosto, ao revelar as duas primeiras cartas do que ele disse que será uma onda de cartas aos parceiros comerciais delineando as novas taxas que eles enfrentarão.