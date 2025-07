China diz que se opõe ao uso de tarifas como ferramenta de coerção

PEQUIM (Reuters) - A China se opõe ao uso de tarifas como uma ferramenta de coerção, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas extras de 10% aos países que se alinharem ao Brics.

O uso de tarifas não serve a ninguém, disse Mao Ning, porta-voz do ministério, em uma coletiva de imprensa regular.

O Brics original reuniu os líderes do Brasil, Rússia, Índia e China em sua primeira cúpula em 2009. Posteriormente, o bloco acrescentou a África do Sul e, no ano passado, incluiu Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos como membros.