Cirsa, empresa de cassino da Blackstone, é avaliada em 2,52 bi de euros em IPO

MADRID (Reuters) - A empresa de jogos de azar Cirsa, controlada pela Blackstone, confirmou nesta segunda-feira o preço por ação de 15 euros em uma oferta pública inicial (IPO) com demanda acima do esperado, que colocará ao menos 18% do capital em circulação e avalia a empresa em 2,52 bilhões de euros.

O IPO, cujos termos foram anunciados em 30 de junho, é o primeiro na Espanha desde que a empresa de tecnologia de viagens HBX Group levantou 725 milhões de euros em fevereiro, em uma operação que a avaliou em 2,84 bilhões de euros na época.

A Cirsa opera cassinos e plataformas de jogos de azar na Espanha -- onde é a maior operadora de cassinos --, Itália e Marrocos, bem como na América Latina. No ano passado, a empresa entrou em Portugal e em Porto Rico.