Documento do Fed diz que risco de taxas de juros próximas de zero ainda está em jogo

Mas os pesquisadores acrescentaram que a chance de um retorno a taxas próximas de zero "permanece significativa no médio a longo prazo... devido à recente elevada incerteza".

Uma meta de taxa básica de juros próxima de zero está associada a períodos econômicos difíceis e suas consequências. O Fed fixou sua meta de taxa de juros de curto prazo nesses níveis de 2008 -- no início da crise financeira -- até o final de 2015. Depois, a taxa se viu novamente perto de zero em março de 2020, devido à pandemia de Covid-19, antes de subir agressivamente a partir da primavera de 2022, para combater os piores índices de inflação em décadas.

Um patamar próximo de zero para a meta de taxa de juros que o Fed utiliza para cumprir seus mandatos de inflação e emprego cria desafios substanciais para os banqueiros centrais. Para fornecer estímulos além do que uma meta superbaixa pode proporcionar, as autoridades tiveram que recorrer a programas controversos de compra de títulos, com o objetivo de reduzir as taxas de juros de longo prazo, o que, por sua vez, aumentou significativamente o tamanho do balanço do Fed.

O Fed também teve que recorrer a estratégias de comunicação que, segundo as autoridades, reforçariam o poder estimulante das taxas de juros baixas.

Os episódios recentes de taxas próximas de zero ocorreram durante pressões inflacionárias em declínio.

A experiência dos últimos anos inaugurou um novo cenário para o banco central. Os altos níveis de inflação impulsionados pela pandemia diminuíram consideravelmente. Mas o Fed, com a meta atual entre 4,25% e 4,5%, ainda está em um nível relativamente alto em relação à experiência dos últimos anos. O Fed também enfrenta considerável incerteza quanto às perspectivas devido à política comercial.