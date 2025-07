Dólar sobe mais de 1% no Brasil após ameaça tarifária de Trump

Às 17h13 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido -- subia 1,05%, aos R$5,5115.

No domingo, em uma declaração conjunta na abertura da cúpula do Brics no Rio de Janeiro, o grupo alertou que o "aumento indiscriminado de tarifas" ameaça o comércio global. O Brasil é um dos membros fundadores do Brics.

Horas depois, Trump postou a ameaça na rede social Truth Social: "Qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa ADICIONAL de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado por sua atenção a esse assunto!".

Em reação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira as declarações de Trump e classificou como "irresponsável" sua postura de ameaçar países por redes sociais.

"Eu acho que nem deveria comentar, porque não é responsável e sério um presidente da República, de um país do tamanho dos Estados Unidos, ficar ameaçando o mundo através da internet", disse Lula ao ser questionado sobre a declaração de Trump. “O mundo mudou, não queremos imperador. Somos países soberanos. Se ele acha que pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade.”

As ameaças de Trump aos membros do Brics surgem pouco antes de 9 de julho -- prazo estabelecido pelo governo dos EUA para negociações sobre o tema com outros países.