Dólar sobe enquanto mercados esperam por clareza sobre tarifas de Trump

No resto da semana, que conta com poucos dados econômicos, os mercados globais devem continuar voltados à pauta do comércio.

Já no Brasil, para além das disputas comerciais, o mercado avaliará o relatório do IPCA para junho, na quinta-feira. O dado deve consolidar seis meses seguidos com a inflação em 12 meses correndo acima da margem de tolerância da meta desde que o novo sistema de meta contínua entrou em vigor, em janeiro, o que obrigará o Banco Central a encaminhar uma carta aberta ao Ministério da Fazenda explicando os motivos do descumprimento do objetivo.

Mais cedo, analistas consultados pelo BC em sua pesquisa Focus reduziram a projeção para a inflação brasileira neste ano pela sexta semana consecutiva. O levantamento mostrou que a expectativa para o IPCA é de alta de 5,18% ao fim deste ano, abaixo da previsão de 5,20% na pesquisa anterior.

Os investidores também continuarão atentos a qualquer novidade em relação ao impasse em torno das tentativas do governo de elevar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com a disputa entre Executivo e Legislativo agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).