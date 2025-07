Embraer negocia com até 10 países venda de cargueiro KC-390, diz CEO

“Esse crescimento grande é porque a gente está nivelando a produção, que antes era concentrada no fim do ano. Estamos distribuindo melhor”, explicou Neto.

Em 2025, a Embraer anunciou importantes vendas, incluindo 45 jatos para uma companhia aérea escandinava e 15 aeronaves para uma empresa japonesa, com potencial de novos pedidos. Outras comercializações incluem negócios com a Airlink, da África do Sul, e SkyWest, dos EUA. “Essas vendas vão mexer com os 10 bilhões previstos lá pra frente”, avaliou o presidente.

O desempenho positivo da empresa tem refletido no mercado financeiro, com as ações superando R$83 na última semana, um recorde histórico.

“A gente vem entregando bons resultados ano a ano. Em 2020, fizemos um plano até 2025, e nosso foco era fazer o básico bem feito. Olhamos custo, venda de avião, redução de estoque, cultura, e a gente vem entregando. O mercado está vendo isso e se sente seguro”, concluiu Neto.