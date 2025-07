EXCLUSIVO-Opep+ deve concluir reversão de grandes cortes na produção de petróleo em setembro, dizem fontes

Por Alex Lawler e Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

LONDRES (Reuters) - Os produtores de petróleo da Opep+ devem aprovar outro grande aumento de produção para setembro, ao concluírem tanto a reversão dos cortes voluntários de produção por parte de oito membros quanto a mudança dos Emirados Árabes Unidos para uma cota maior, disseram cinco fontes.

O grupo, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, vinha reduzindo a produção há vários anos para sustentar o mercado. Mas reverteu o curso este ano para recuperar participação no mercado e conforme o presidente dos EUA, Donald Trump, passou a exigir que o grupo bombeasse mais para ajudar a manter os preços da gasolina mais baixos.