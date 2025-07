Futuros de Wall Street caem enquanto mercados aguardam clareza sobre tarifas

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, com os investidores enfrentando incertezas em relação às políticas tarifárias dos Estados Unidos, enquanto as ações da Tesla recuavam depois que o presidente-executivo Elon Musk anunciou planos de formar um partido político.

A Casa Branca está perto de finalizar vários pactos comerciais nos próximos dias e notificará outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho, disse o presidente Donald Trump no domingo, com as taxas mais altas entrando em vigor em 1º de agosto.

Trump também ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem com as "políticas antiamericanas" do grupo Brics.