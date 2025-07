Governo do Canadá busca economizar bilhões de dólares nos próximos 3 anos

Por Promit Mukherjee

(Reuters) - O ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, pediu a todos os ministérios que encontrem economias, avaliem os gastos em programas, reduzam a duplicação de trabalho e busquem realocar fundos de outros programas para projetos prioritários, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira.

Citando duas cartas enviadas por Champagne, juntamente com o presidente do Conselho do Tesouro, Shafqat Ali, a autoridade disse que o objetivo principal é que os ministérios se tornem disciplinados financeiramente.