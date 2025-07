Hypera anuncia formação de novo bloco de controle com 53% do capital

SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera anunciou nesta segunda-feira que os acionistas João Alves de Queiroz Filho, Alvaro Stainfeld Link, Maiorem e Votorantim firmaram acordo para estabelecer um novo bloco controlador de 53% do capital social da companhia.

Em fato relevante, a empresa disse que o novo bloco de controle "fortalecerá ainda mais a governança corporativa e o processo de tomada de decisões estratégicas, contribuindo com a geração de valor para a companhia e seus acionistas".

A efetivação do movimento ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), acrescentou o grupo farmacêutico no documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).