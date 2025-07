Ibovespa fecha em queda após máximas em meio a receios sobre tarifas dos EUA

"Isso tem provocado maior volatilidade nos mercados."

DESTAQUES

- VALE ON recuou 1,47%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 0,68%, a 731 iuanes (US$101,92) a tonelada, em meio a preocupações renovadas relacionadas à demanda.

- PETROBRAS PN terminou com variação negativa de 0,19%, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, com o barril do Brent avançando 1,87%, a US$69,58.

- BANCO DO BRASIL ON encerrou negociada em baixa de 1,65%, com o setor como um todo no vermelho. ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,33%, BRADESCO PN perdeu 0,96% e SANTANDER BRASIL UNIT apurou declínio de 1,33%.

- ENGIE BRASIL ON caiu 6,33%, em nova sessão de correção, após uma série de altas desde o final de junho. Na última sexta-feira, o papel fechou em baixa de 5,16%, encerrando uma série de seis pregões de ganhos, período em que acumulou uma valorização de 14,2%.