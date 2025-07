Ibovespa recua após máximas com tarifas comerciais no radar

"No gráfico semanal, as médias móveis de curto e curtíssimo prazo (do Ibovespa) estão próximas a cruzarem para baixo, sinalizando uma possível realização dentro da tendência", acrescentam em relatório a clientes.

Eles destacaram, contudo, que a força do movimento e o respaldo positivo dos indicadores técnicos MACD (Moving Average Convergence Divergence) e IFR (Índice de Força Relativa) sinalizam que ainda há espaço para o Ibovespa seguir subindo.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 0,53%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 0,68%, a 731 iuanes (US$101,92) a tonelada, em meio a preocupações renovadas relacionadas à demanda.

- PETROBRAS PN subia 0,09%, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, com o barril do Brent avançando 1,49%, a US$69,32.

- BANCO DO BRASIL ON era negociada em baixa de 1,34%, com o setor como um todo no vermelho. ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,8%, BRADESCO PN perdia 0,18% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava declínio de 0,41%.