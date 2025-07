Índices acionários de China e Hong Kong recuam com proximidade de prazo final para acordos comerciais

Embora a China não corra o risco de tarifas mais altas iminentes, graças à trégua comercial acordada com os EUA, o sentimento ainda estava bastante moderado, uma vez que as mudanças políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, deixavam os investidores nervosos.

Trump alertou no domingo que os EUA imporão uma tarifa adicional de 10% a todos os países que se alinharem com o que ele chamou de "políticas antiamericanas" do grupo Brics.

Ele também disse que os EUA estão próximos de finalizar vários acordos comerciais e que notificarão outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho, com as taxas entrando em vigor em 1º de agosto.

Os mercados devem apresentar mais volatilidade a partir de agora e é improvável que vejam uma tendência de alta sustentada com o prazo final das negociações e as incertezas da política comercial impactando o apetite por risco, disseram analistas da Huatai Securities em uma nota.

Liderando as perdas dos mercados chineses nesta segunda-feira, o setor de inteligência artificial caiu 1,1% e o setor de energia recuou 1,8%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,56%, a 39.587 pontos.