Minério de ferro cai devido a restrições de produção de aço na China e incerteza comercial

PEQUIM (Reuters) - Os futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, com preocupações renovadas relacionadas à demanda pesando sobre o mercado, em função de restrições de produção em Tangshan, principal centro de produção de aço da China, e pela incerteza persistente sobre as tarifas comerciais dos EUA.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o dia com queda de 0,68%, a 731 iuanes (US$101,92) a tonelada.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura caiu 0,37%, para US$95,5 a tonelada.