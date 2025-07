Petróleo sobe 2% com sinais de forte demanda

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram quase 2% nesta segunda-feira, uma vez que os sinais de forte demanda mais do que compensaram o impacto de um aumento da produção da Opep+ maior do que o esperado para agosto e novas preocupações sobre o impacto potencial das tarifas dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de US$1,28, ou 1,9%, a US$69,58. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) subiu 1,4%, a US$67,93. No início da sessão, o Brent havia caído para US$67,22 e o WTI teve sua mínima da sessão em US$65,40.