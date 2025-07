Poupança no Brasil registra em junho 2º mês seguido de depósitos

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança no Brasil registrou depósitos líquidos pelo segundo mês seguido em junho, totalizando R$2,124 bilhões, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira.

No acumulado do ano, a poupança ainda aponta retirada líquida de R$49,649 bilhões, depois ter registrado saques nos quatro primeiros meses do ano.

Em junho, houve um saldo positivo de R$673,423 milhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), primeiro mês no ano com entrada líquida. Já a poupança rural teve depósitos de R$1,450 bilhão, marcando também o segundo mês de entradas.