Produção e venda de veículos no Brasil recuam em junho, diz Anfavea

O presidente da Anfavea, Igor Calvet, chamou a atenção para a queda da média diária de emplacamentos -- de 0,5% em junho ante maio e de 0,6% em junho ante junho de 2024. "Nos preocupou bastante", afirmou em coletiva à imprensa sobre os números do mês e do semestre.

Os números da entidade também mostraram que as vendas de veículos novos nacionais recuaram 6,3% em junho ante maio, enquanto os emplacamentos de importados caíram 2,7%. Ano a ano, as vendas dos nacionais cederam 1%, enquanto de importados aumentaram 0,9%.

No acumulado do ano, as vendas de unidades nacionais aumentaram 2,7%, enquanto as de importados saltaram 15,6%.

De acordo com dados mostrados por Calvet na coletiva, os modelos chineses responderam por 6% dos emplacamentos registrados no país no primeiro semestre.

Na segmentação por combustíveis, foram vendidos 5.847 veículos elétricos, 8.448 híbridos e 7.081 híbridos plugin, contra 6.958 elétricos, 8.160 híbridos e 7.144 híbridos plugin em maio, segundo a Anfavea.

No acumulado do primeiro semestre de 2025, houve aumento de 7,8% na produção de veículos no país, para 1,227 milhão de veículos, enquanto as vendas consolidadas subiram 4,8%, para 1,199 milhão de unidades.