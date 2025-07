SAIBA MAIS-Como a guerra comercial de Trump está abalando a economia global

3 de fevereiro - Trump suspende sua ameaça de tarifas sobre o México e o Canadá, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões na fronteira e no combate ao crime. Os EUA não chegam a um acordo desse tipo com a China.

7 de fevereiro - Trump adia as tarifas sobre pacotes de minimis, ou de baixo custo, da China até que o Departamento de Comércio possa confirmar que estão em vigor os procedimentos e sistemas para processá-los e coletar a receita tarifária.

10 de fevereiro - Trump aumenta as tarifas sobre aço e alumínio para 25% "sem exceções ou isenções".

3 de março - Trump diz que as tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá entrarão em vigor a partir de 4 de março e dobra as tarifas relacionadas ao fentanil sobre todas as importações chinesas para 20%.

5 de março - Ele concorda em adiar por um mês as tarifas sobre alguns veículos fabricados no Canadá e no México após uma ligação com os CEOs da General Motors e da Ford e com o presidente da Stellantis.

6 de março - Trump isenta por um mês as mercadorias do Canadá e do México das tarifas de 25% sob um pacto comercial norte-americano.