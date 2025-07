Saída do presidente da Nestlé ocorreu após descontentamento com gestão, dizem investidores

"Esse momento garante uma transição tranquila, proporcionando tempo e espaço suficientes para que a nova equipe de liderança se estabeleça", disse Meier, observando que a empresa havia revisado seus planos de sucessão em junho.

Mas o momento da saída de Bulcke - anunciada logo após sua reeleição para mais um ano e um ano antes de sua idade de aposentadoria obrigatória - foi incomum, segundo analistas e investidores.

Bulcke, presidente do conselho desde 2017, deveria se aposentar em 2027, de acordo com as regras da Nestlé.

Vários dos 30 principais investidores disseram à Reuters que estavam insatisfeitos com Bulcke há anos, com alguns buscando sua saída em caráter privado ou em assembleias de acionistas.

"Já faz algum tempo que chegou o momento certo para que o Sr. Bulcke se afaste", disse um deles, que não quis se identificar.

O apoio de Bulcke aos acionistas diminuiu com o tempo. Em abril, ele foi reeleito com 84,8% de apoio dos acionistas. Embora aparentemente substancial, foi bem abaixo do nível que os presidentes normalmente recebem na Suíça. Em 2017, ele recebeu quase 96% dos votos a seu favor.