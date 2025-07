Shell alerta sobre impacto no lucro por fraqueza nas vendas de gás e negócio de produtos químicos

LONDRES (Reuters) - A Shell espera que os lucros trimestrais sejam afetados por um fraco desempenho nas vendas da divisão de gás integrado e por prejuízos nas operações de produtos químicos e de produtos, disse a empresa nesta segunda-feira, antes dos resultados do segundo trimestre, previstos para 31 de julho.

O negócio de produtos químicos do grupo de energia passou por uma manutenção não planejada em sua fábrica de polímeros de Monaca, nos Estados Unidos, enquanto as vendas em seu negócio de produtos químicos e produtos foram significativamente menores do que no primeiro trimestre, disse.

As ações da Shell caíram 2,9%, para 25,52 libras, às 1133 GMT, contra um declínio de 1,3% do setor de energia europeu .