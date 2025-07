STOXX 600 tem leve alta enquanto investidores esperam por prazo final de Trump para acordos

Trump disse no domingo que os EUA estão perto de finalizar vários acordos comerciais nos próximos dias e que notificará outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho. As novas taxas deverão entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

Ele também disse que os EUA enviarão cartas a 12 países nesta segunda-feira, detalhando os diferentes níveis de tarifas que eles enfrentarão sobre os produtos que exportam para os EUA.

"Os acordos comerciais levam anos para serem fechados... de repente, os EUA estão tentando negociar muitos acordos em três meses. Será surpreendente se eles conseguirem assinar rapidamente acordos duradouros e adequados", disse Andrew Lapping, diretor de investimentos da Ranmore Fund Management.

Enquanto isso, Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem com as "políticas antiamericanas" do grupo Brics.

Ele aumentou a confusão ao mencionar que algumas tarifas poderiam chegar a níveis de até 70%, muito mais altos do que a faixa de 10% a 50% que ele anunciou em abril.

"Trump está dando a entender que mais acordos serão fechados nos próximos dias. Os investidores estão se preparando para outra explosão de volatilidade, à medida que outra nuvem de imprevisibilidade desce", disse Susannah Streeter, chefe de mercados da Hargreaves Lansdown.