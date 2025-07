Tesouro vê "ótimo momento" para emissão de títulos e voltará ao mercado externo neste ano, diz Ceron

O país captou US$2,5 bilhões em uma emissão no mercado internacional em fevereiro e mais US$2,75 bilhões em junho. A última vez em que houve mais de duas operações externas do Tesouro em um mesmo ano foi em 2014, quando o país ainda tinha classificação grau de investimento nas notas concedidas por agências de risco, selo perdido no ano seguinte.

Ceron reconheceu que há um questionamento por parte do mercado sobre a ascendente trajetória da dívida brasileira, mas ponderou que isso também se verifica em outras grandes economias.

Em meio a um movimento de realocação de ativos no mundo diante das mudanças de política econômica nos Estados Unidos, ele pontuou que o Brasil se diferencia de seus pares por ter grande parte da dívida em moeda local e contar com juros reais muito altos, o que tem ficado ainda mais evidente com a acomodação da inflação.

Esses elementos têm atraído fluxos de recursos robustos ao país, com reflexos no câmbio -- que se valorizou mais de 10% no acumulado do ano --, nas crescentes captações corporativas, no ingresso de não residentes na dívida pública e na valorização de ativos na bolsa, segundo ele.

"Você tem um diferencial de taxa de juros relevante com um ambiente que dificilmente vai gerar uma desvalorização cambial relevante, porque está ingressando muito recurso. Então você tem quase que uma janela perfeita para investidores não residentes aportarem recursos aqui para usufruir desse benefício", disse Ceron.

Em meio a um ritmo de rolagem estimado em cerca de 140% dos vencimentos da dívida neste ano, ante média histórica próxima de 100%, o secretário destacou que o governo acelerou as emissões de títulos da dívida interna especialmente em função do "ótimo momento" do mercado, embora tenha também reconhecido uma preparação natural para as volatilidades do período eleitoral de 2026.