Tráfego em estradas da Ecorodovias cresce 17,2% no 1º semestre

(Reuters) - O tráfego consolidado nas estradas sob concessão do grupo Ecorodovias cresceu 17,2% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pela companhia nesta segunda-feira, em resultado ajudado pela concessão Raposo Castello, em São Paulo.

Em números comparáveis, que excluem os dados da concessão no Estado de São Paulo vencida pela Ecorodovias em leilão em novembro do ano passado, houve aumento de 4,5%.

Apenas em junho, o volume de veículos pagantes passando pelos pedágios de estradas operadas pela companhia cresceu 24,9% -- ou 1,4% em números comparáveis, informou a empresa.