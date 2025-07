Tarifa sobre Brics será aplicada somente se países adotarem políticas "antiamericanas", diz fonte

O anúncio de Trump, feito no Truth Social no final do domingo, ocorreu no momento em que a Índia, a Indonésia e outros países do grupo Brics estavam negociando acordos comerciais de última hora com o governo dos EUA antes do prazo final de 9 de julho, prazo final para elevação das tarifas.

Especialistas em comércio afirmaram que a nova ameaça tarifária visa manter e aumentar a pressão sobre os países que buscam evitar as altas tarifas propostas por Trump em abril. Muitos membros e países parceiros do Brics são altamente dependentes do comércio com os Estados Unidos.

A publicação de Trump ocorreu horas depois de os líderes do Brics emitirem uma declaração na qual condenaram os ataques a Gaza e ao Irã, pediram reformas nas instituições globais e alertaram que tarifas unilaterais ameaçavam o comércio global.

A primeira cúpula do Brics, em 2009, contou com a presença de líderes do Brasil, da China, da Índia e da Rússia, com a adesão posterior da África do Sul.

Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos foram incluídos no ano passado, e a Arábia Saudita, embora aceita como membro, participa como país parceiro.

Outros países parceiros incluem Bolívia, Nigéria, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Vietnã e Uganda.