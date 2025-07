Trump divulga tarifas de 25% sobre produtos do Japão e da Coreia do Sul em cartas a líderes

A taxa para a Coreia do Sul é a mesma que Trump anunciou inicialmente em 2 de abril, enquanto a taxa para o Japão é 1 ponto mais alta do que a anunciada inicialmente. Uma semana depois, Trump limitou todas as chamadas tarifas recíprocas em 10% até 9 de julho para permitir negociações. Até o momento, apenas dois acordos foram firmados, com o Reino Unido e o Vietnã.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que esperava fazer vários anúncios comerciais nas próximas 48 horas, acrescentando que sua caixa de entrada estava cheia de ofertas de última hora de países para fechar um acordo tarifário antes do prazo final de 9 de julho.

Não ficou imediatamente claro se outras cartas serão tornadas públicas antes do prazo final de quarta-feira.

Bessent não informou quais países poderiam obter acordos e o que eles poderiam conter. Trump tem mantido grande parte do mundo na expectativa do resultado de meses de negociações com países que esperam evitar os pesados aumentos de tarifas que ele ameaçou.

"Muitas pessoas mudaram de opinião em relação às negociações. Portanto, minha caixa de correio estava cheia ontem à noite com muitas ofertas novas, muitas propostas novas", disse Bessent em uma entrevista à CNBC. "Portanto, serão dois dias agitados."

AMEAÇA AO BRICS