Trump diz que países que se alinharem a "políticas anti-América" do Brics receberão tarifas adicionais de 10%

Em uma declaração conjunta na abertura da cúpula do Brics no Rio de Janeiro, divulgada no domingo, o grupo alertou que o aumento das tarifas ameaça o comércio global, continuando sua crítica velada às políticas tarifárias de Trump.

Horas depois, Trump advertiu que irá punir os países que tentarem se unir ao grupo.

"Qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa ADICIONAL de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado por sua atenção a esse assunto!", disse Trump em uma postagem no Truth Social.

Trump não esclareceu a referência às "políticas antiamericanas" em sua publicação.

O governo de Trump está tentando finalizar dezenas de acordos comerciais com uma ampla gama de países antes do prazo de 9 de julho para a imposição de "tarifas retaliatórias" significativas.

O grupo original do Brics reuniu Brasil, Rússia, Índia e China em sua primeira cúpula em 2009. Posteriormente, o bloco acrescentou a África do Sul e, no ano passado, incluiu o Egito, a Etiópia, a Indonésia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos como membros. A Arábia Saudita não aderiu formalmente, de acordo com fontes, enquanto outros 30 países expressaram interesse em participar do Brics, seja como membros plenos ou parceiros.