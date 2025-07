UE espera acordo tarifário com Trump até o prazo final de julho após "boa conversa"

O prazo para que países de todo o mundo fechem acordos com os EUA está se esgotando depois que Trump desencadeou uma guerra comercial global que abalou os mercados financeiros e fez com que as autoridades se esforçassem para proteger suas economias.

TRUMP FALA EM PROGRESSO

Mantendo grande parte do mundo em dúvida, Trump disse no domingo que os EUA estavam perto de finalizar vários pactos comerciais nos próximos dias e que notificará outros países até 9 de julho sobre as tarifas mais altas. Ele disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de agosto, uma prorrogação de três semanas.

Ele também colocou os membros do Brics na mira enquanto seus líderes estão reunidos no Brasil, ameaçando com uma tarifa adicional de 10% sobre qualquer país que se alinhe às políticas "antiamericanas" do grupo.

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos recém-ingressos Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos.

A UE está dividida entre pressionar por um acordo comercial rápido e leve ou defender sua própria influência econômica na tentativa de negociar um resultado melhor. Ela já havia perdido as esperanças de um acordo comercial abrangente antes do prazo final de julho.