Wall St recua com incerteza sobre tarifas; Tesla cai com planos políticos de Musk

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta segunda-feira, em meio ao nervosismo com as tensões envolvendo as tarifas, enquanto as ações da Tesla caíam depois que o presidente-executivo Elon Musk anunciou seus planos de lançar um partido político.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos farão vários anúncios comerciais nas próximas 48 horas, antes do prazo final na quarta-feira para finalizar os pactos tarifários.

O presidente Donald Trump disse no domingo que o país está mais perto de firmar vários acordos comerciais e que notificará outros países sobre as taxas mais altas até 9 de julho, acrescentando que essas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto.