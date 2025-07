Wall Street cai pressionado por nervosismo com tarifas; plano político de Musk derruba Tesla

Os índices estenderam perdas depois que Trump anunciou as tarifas contra importações japonesas e sul-coreanas, que entrarão em vigor em 1º de agosto. As ações oscilaram ainda mais conforme ele anunciou tarifas pesadas sobre a Malásia, Cazaquistão, África do Sul, Laos e Mianmar.

"Os mercados vinham nos dizendo que o pico do risco tarifário havia ficado para trás, mas o fato de as tarifas voltarem à tona está causando certa apreensão", disse Emily Roland, estrategista de investimentos co-chefe da Manulife John Hancock Investments. "Investidores estavam chegando àquele período de ebulição nos mercados e estamos dando um pequeno passo para trás."

Mas investidores provavelmente têm alguma esperança de que os anúncios não sejam permanentes, afirmou ela.

As ações da fabricante de veículos elétricos Tesla foram as que mais pesaram no S&P 500, com queda de 6,8%, depois que Musk anunciou a formação de um novo partido político, aumentando ainda mais sua disputa com Trump. Foi a maior baixa diária da Tesla desde 5 de junho, e seu nível de fechamento mais baixo desde aquela sessão.

Investidores também aguardam outros anúncios comerciais dos EUA, depois que Trump disse no domingo que os EUA estavam à beira de vários acordos e que notificará outros países sobre tarifas mais altas até 9 de julho, com novas taxas a entrar em vigor em 1º de agosto.

Nesta segunda-feira, nove dos 11 principais setores industriais do S&P 500 perderam terreno. Os setores que mais recuaram foram o de consumo discricionário, com queda de 1,25%, e o de energia, com baixa de 1,04%.