Ação da WEG recua após Trump anunciar tarifa para cobre

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da WEG recuavam cerca de 4% nesta terça-feira, tocando uma mínima desde meados do ano passado no pior momento, em meio a preocupações com um potencial aumento das tarifas de importação de cobre nos Estados Unidos.

Em uma reunião do gabinete na Casa Branca, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse a repórteres nesta terça-feira que anunciará uma tarifa de 50% sobre o cobre no final do dia, sem detalhar quando a tarifa entraria em vigor.